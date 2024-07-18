Söktermer

    Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?

    Publicerad på 18 juli 2024

    Under tillverkningsprocessen lägger Philips på en klick vitt fett på det roterande metallstiftet under klippelementet på många hårklippare, multitrimrar och skäggtrimrar.

    Detta fett ska finnas där och är avsett att hålla stiftet smort under produktens hela livslängd.

    Obs!

    • För att säkerställa optimala produktprestanda ska du inte ta bort det här fettet.
    • Du behöver inte tillsätta ytterligare smörjmedel på stiftet.
    • Fettet tål rutinmässig rengöring av produkten.

