Varför är driftstiden på föräldraenheten kort?

Driftstiden för babyvaktens föräldraenhet kan variera beroende på de valda inställningarna och användningsläget. Nedan finns sätt att maximera föräldraenhetens driftstid.
Föräldraenheten förbrukar mycket energi när videoskärmen är på kontinuerligt. Aktivera ekoläget på föräldraenheten om du vill öka driftstiden.
När ekoläget är aktiverat stängs föräldraenhetens skärm och ljud av när inget ljud detekteras under 20 sekunder. Ekolampan lyser grönt för att indikera att ekoläget är aktiverat. I ekoläget stängs skärm- och ljudsändningarna av helt för att spara batteritid. När ljud registreras av babyenheten aktiveras skärmen och ljudet på föräldraenheten omedelbart. Ljuden överförs till föräldraenheten och ljudnivålamporna lyser grönt. Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.
Obs! Den lägsta ljudnivån för att aktivera ljud och skärm bestäms av känslighetsinställningen.
Aktivera ekoläget genom att trycka på lägesknappen på sidan på föräldraenheten.
Om ljusstyrkan är inställd på en hög nivå förbrukar föräldraenheten mer ström. Tryck på kontrollknappens vänstra eller högra del för att justera skärmens ljusstyrka.
Om volymen är inställd på en hög nivå förbrukar föräldraenheten mer ström.
Tryck på kontrollknappens övre eller nedre del för att justera volymen på föräldraenheten.
Obs! När volymindikatorn är på den lägsta nivån är ljudet tystat. Föräldraenheten visar en ikon för tyst i statusfältet och du får endast varningar och video från föräldraenheten.
Om känsligheten är inställd på en hög nivå förbrukar föräldraenheten mer ström. Känslighetsnivån på babyenheten bestämmer vad du hör via föräldraenheten. När nivån är inställd på hög hör du många ljud, inklusive låga bakgrundsljud. När känslighetsnivån är inställd på låg hörs endast de högre ljuden.
Om du vill justera känsligheten trycker du på kontrollknappens högra del för att komma åt känslighetsnivåerna. Tryck sedan på kontrollknappens övre eller nedre del för att välja önskad känslighetsnivå.
Använd originaladaptern för att ladda batteriet och bibehålla batteriets skick.
Batteriet laddas ur gradvis och mycket långsamt, även när föräldraenheten är avstängd.
Spara batteritid genom att stänga av föräldraenheten när du inte använder den.
Vi rekommenderar att du låter föräldraenheten vara ansluten till elnätet hela natten. Om batteriet börjar bli urladdat under natten börjar föräldraenheten att pipa, vilket kan väcka dig.
Precis som alla andra laddningsbara elektroniska enheter minskar batterikapaciteten efter en lång användningstid.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›