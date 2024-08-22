Varför är driftstiden på föräldraenheten kort?

Föräldraenheten förbrukar mycket energi när videoskärmen är på kontinuerligt. Aktivera ekoläget på föräldraenheten om du vill öka driftstiden.



När ekoläget är aktiverat stängs föräldraenhetens skärm och ljud av när inget ljud detekteras under 20 sekunder. Ekolampan lyser grönt för att indikera att ekoläget är aktiverat. I ekoläget stängs skärm- och ljudsändningarna av helt för att spara batteritid. När ljud registreras av babyenheten aktiveras skärmen och ljudet på föräldraenheten omedelbart. Ljuden överförs till föräldraenheten och ljudnivålamporna lyser grönt. Så länge inget ljud registreras är ljudnivålamporna släckta.



Obs! Den lägsta ljudnivån för att aktivera ljud och skärm bestäms av känslighetsinställningen.



Aktivera ekoläget genom att trycka på lägesknappen på sidan på föräldraenheten.