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Philips support

Varför är driftstiden på föräldraenheten kort?

Driftstiden för babyvaktens föräldraenhet kan variera beroende på de valda inställningarna och användningsläget. Nedan finns sätt att maximera föräldraenhetens driftstid.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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