Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?

    Publicerad på 21 oktober 2025

    Alla Philips Avent-nappsortiment är BPA-fria. Som ledande varumärke för produkter för föräldrar och barn anser Philips Avent att säkerheten hos våra produkter är av högsta prioritet. Vi säkerställer detta genom att uppfylla alla tillämpliga säkerhetskrav som fastställt av lagstiftare globalt och genom att följa de strängaste standarderna.

    Efter nyheterna om Philips Avent SCF085/60-nappen har vi kontrollerat våra resultat och genomfört ytterligare tester med organisationen DEKRA, världens största oberoende expert vad gäller testning, inspektion och certifiering. Dessa tester bekräftar också att det inte finns någon påvisbar BPA i våra nappsortiment, inklusive det testade provet, och bekräftar att de är BPA-fria.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF087/15 , SCF087/17 , SCF087/25 , SCF087/24 , SCF087/22 , SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 , SCF094/02 , SCF094/01 , SCF092/06 , SCF091/53 , SCF091/52 , SCF091/50 , SCF091/49 , SCF091/46 , SCF091/44 , SCF091/43 , SCF087/02 , SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/39 , SCF091/38 , SCF091/37 , SCF087/99 , SCF087/27 , SCF087/10 , SCF087/26 , SCF087/12 , SCF087/13 , SCF087/14 , SCF087/16 , SCF075/14 , SCF075/18 , SCF075/99 , SCF376/34 , SCF376/33 , SCF376/30 , SCF376/29 , SCF376/26 , SCF376/25 , SCF349/58 , SCF349/57 , SCF349/56 , SCF349/55 , SCF349/51 , SCF349/50 , SCF349/49 , SCF349/48 , SCF349/46 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF080/28 , SCF099/99 , SCF099/28 , SCF099/27 , SCF094/13 , SCF094/12 , SCF094/11 , SCF094/10 , SCF094/09 , SCF094/07 , SCF094/06 , SCF075/04 , SCF075/05 , SCF075/03 , SCF075/09 , SCF075/06 , SCF075/07 , SCF075/02 , SCF075/08 , SCF075/01 , SCF349/26 , SCF085/70 , SCF085/69 , SCF075/19 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/15 , SCF075/16 , SCF075/17 , SCF075/00 , SCF085/28 , SCF093/01 , SCF349/24 , SCF085/24 , SCF085/31 , SCF085/34 , SCF085/21 , SCF085/59 , SCF085/30 , SCF085/58 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF091/05 , SCF091/17 , SCF091/31 , SCF091/33 , SCF349/18 , SCF349/22 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF085/40 , SCF091/32 , SCF085/65 , SCF376/17 , SCF376/07 , SCF349/19 , SCF085/38 , SCF085/66 , SCF091/34 , SCF091/35 , SCF091/36 , SCF085/64 , SCF085/63 , SCF376/15 , SCF376/16 , SCF349/43 , SCF085/17 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF349/01 , SCF085/13 , SCF085/15 , SCF085/18 , SCF085/14 , SCF085/20 , SCF099/20 , SCF099/90 , SCF080/03 , SCF085/04 , SCF085/02 , SCF085/01 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF222/04 , SCF223/01 , SCF223/02 , SCF223/03 , SCF080/04 , SCF080/02 , SCF099/26 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCF080/08 , SCF080/09 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/06 , SCF080/17 , SCF080/18 , SCF080/01 , SCF080/12 , SCF080/05 , SCF080/07 , SCF091/45 , SCF085/12 , SCF085/11 , SCF085/06 , SCF085/05 , SCF085/03 , SCF087/01 , SCF087/21 , SCF087/20 , SCF087/03 , SCF087/23 , SCF087/19 , SCF087/18 , SCF087/11 , SCF087/09 , SCF087/28 , SCF091/41 , SCF376/28 , SCF087/04 , SCF087/08 , SCF080/25 , SCF080/24 , SCF087/05 , SCF080/23 , SCF349/47 , SCF349/53 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF376/32 , SCF376/24 , SCF093/03 , SCF093/04 , SCF093/05 , SCF093/06 , SCF093/07 , SCF093/08 , SCF093/02 , SCF085/19 , SCF085/16 , SCF092/01 , SCF223/04 , SCF228/01 , SCF092/51 , SCF376/23 , SCF376/01 , SCF376/20 , SCF376/11 , SCF349/21 , SCF376/21 , SCF376/22 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF349/13 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF376/12 , SCF376/10 , SCF349/10 , SCF348/11 , SCF348/13 , SCF348/12 , SCF348/14 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF342/21 , SCF244/21 , SCF244/20 , SCF245/22 , SCF344/22 , SCF344/23 , SCF345/20 , SCF345/22 , SCF342/20 , SCF245/20 , SCF244/22 , SCF342/22 , SCF343/22 , SCF344/20 , SCF344/21 , SCF244/23 , SCF342/23 , SCF343/20 , SCF210/20 , SCF210/22 , SCF211/20 , SCF210/21 , SCF212/22 , SCF212/20 , SCF211/22 , SCF213/20 , SCF213/22 , SCF220/21 , SCF220/23 , SCF210/23 , SCF223/20 , SCF223/22 , SCF226/20 , SCF226/22 , SCF227/22 , SCF227/20 , SCF222/23 , SCF222/22 , SCF222/21 , SCF222/20 , SCF212/23 , SCF212/21 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.