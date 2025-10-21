Alla Philips Avent-nappsortiment är BPA-fria. Som ledande varumärke för produkter för föräldrar och barn anser Philips Avent att säkerheten hos våra produkter är av högsta prioritet. Vi säkerställer detta genom att uppfylla alla tillämpliga säkerhetskrav som fastställt av lagstiftare globalt och genom att följa de strängaste standarderna.

Efter nyheterna om Philips Avent SCF085/60-nappen har vi kontrollerat våra resultat och genomfört ytterligare tester med organisationen DEKRA, världens största oberoende expert vad gäller testning, inspektion och certifiering. Dessa tester bekräftar också att det inte finns någon påvisbar BPA i våra nappsortiment, inklusive det testade provet, och bekräftar att de är BPA-fria.