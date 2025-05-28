Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män¹
Ditt ultimata trimningsset
17-i-1 för ansikte, hår och kropp
Det här ultimata trimningssetet från Philips kombinerar vår mest avancerade trimmer med OneBlade-teknik och stylingverktyg för ansikte, hår och kropp, vilket ger dig professionell precision, mångsidighet och full kontroll över din trimningsrutin.
Möt 9000 Series allt-i-ett-trimmer
Skapa din egen stil med Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer som har utformats för ansikte, huvud och kropp. Det här ultimata trimningssetet har unik OneBlade-teknik samt våra rostfria blad och 17 verktyg för alla dina trimningsbehov.
Precision
En precis och jämn trimning med exakta kanter
Med självslipande metallblad, en precisionskam av högsta kvalitet och unik OneBlade-teknik erbjuder Philips 9000 allt-i-ett-trimmer professionell precisionstrimning och prestanda för ansikts-, hår- och kroppstrimning.
Mångsidighet
Mångsidig styling från topp till tå
Från precisionstrimning och exakta linjer till behaglig kroppstrimning – din Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer passar alla dina behov när det gäller trimning av huvud, ansikte och kropp.
Kvalitet och lätt att använda
Byggd för långvarig prestanda
Philips 9000 allt-i-ett-trimmer är utformad för att passa in i din dagliga rutin. Den är duschsäker, hållbar och lätt att rengöra, vilket gör den perfekt för att trimma ansiktet, håret och kroppen på ett behagligt, enkelt och effektivt sätt varje dag.
Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.
OneBlade för rena linjer och skarpa kanter
Snabb skärenhet (6 000 gånger per minut) klarar även de allra längsta hårstråna, med en glidande beläggning och rundade kanter för att skydda huden, så att du kan styla och raka skägget behagligt. Snygga till kinderna, hakan och halsen för att forma ditt skägg exakt.
Prestanda med lång livslängd för exakta resultat
Trimmerns rakblad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.
En trimmer som anpassar sig efter ditt skägg
Trimmern läser av skäggets densitet 125 gånger per sekund och ökar effekten exakt när du behöver det för att även klippa täta, buskiga och långa skägg.
Ultimat precisionstrimningsset
Det här trimningssetet med sina många olika kammar ger 27 längdinställningar från 0,2 till 20 mm i precisionssteg om upp till 0,2 mm för en jämn trimning på både kortare och längre skäggstilar. Den smala designen på precisionstrimmerns tillbehör gör det enkelt att skapa fina detaljer runt munnen. För ett perfekt skägg kan du trimma kanterna exakt med OneBlade. Det dubbelsidiga rakbladet rakar i båda riktningarna och skyddar huden när du rakar kinderna, hakan och halsen.
Redo när du behöver den
Få upp till 120 minuters kraftfull trimning
Få en kraftfull och kontinuerlig trimningsupplevelse med din Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer. Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning för en trimning.
Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²
Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara trimverktyg.
Ultimat precision och mångsidighet
Få mångsidighet med precision
Få enkelt precis den look du vill ha. Det här unika setet kombinerar vår mest avancerade och hållbara trimmer med OneBlade för trimning av hela kroppen.
Hållbarhet
Utformad för att hålla länge
Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.
iF DESIGN AWARD är ett av världens mest prestigefyllda designpriser. Priset har delats ut i Tyskland sedan 1954 och iF-märkningen är en tillförlitlig symbol för god design för konsumenter, varumärken och designbranschen.