Ultimat precisionstrimningsset

Det här trimningssetet med sina många olika kammar ger 27 längdinställningar från 0,2 till 20 mm i precisionssteg om upp till 0,2 mm för en jämn trimning på både kortare och längre skäggstilar. Den smala designen på precisionstrimmerns tillbehör gör det enkelt att skapa fina detaljer runt munnen. För ett perfekt skägg kan du trimma kanterna exakt med OneBlade. Det dubbelsidiga rakbladet rakar i båda riktningarna och skyddar huden när du rakar kinderna, hakan och halsen.