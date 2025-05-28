Söktermer

    Man som trimmar skägget med Philips allt-i-ett-trimmer 9000
    408 omdömen

    All-in-One Trimmer

    Precision i rostfritt stål

    Den här produkten har utgått
    Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män¹

    Ditt ultimata trimningsset

    17-i-1 för ansikte, hår och kropp

    Det här ultimata trimningssetet från Philips kombinerar vår mest avancerade trimmer med OneBlade-teknik och stylingverktyg för ansikte, hår och kropp, vilket ger dig professionell precision, mångsidighet och full kontroll över din trimningsrutin.

    Möt 9000 Series allt-i-ett-trimmer

    Skapa din egen stil med Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer som har utformats för ansikte, huvud och kropp. Det här ultimata trimningssetet har unik OneBlade-teknik samt våra rostfria blad och 17 verktyg för alla dina trimningsbehov.

    Standardproduktfoto

    Precision

    En precis och jämn trimning med exakta kanter

    Med självslipande metallblad, en precisionskam av högsta kvalitet och unik OneBlade-teknik erbjuder Philips 9000 allt-i-ett-trimmer professionell precisionstrimning och prestanda för ansikts-, hår- och kroppstrimning.

    Mångsidighet

    Mångsidig styling från topp till tå

    Från precisionstrimning och exakta linjer till behaglig kroppstrimning – din Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer passar alla dina behov när det gäller trimning av huvud, ansikte och kropp.

    Kvalitet och lätt att använda

    Byggd för långvarig prestanda

    Philips 9000 allt-i-ett-trimmer är utformad för att passa in i din dagliga rutin. Den är duschsäker, hållbar och lätt att rengöra, vilket gör den perfekt för att trimma ansiktet, håret och kroppen på ett behagligt, enkelt och effektivt sätt varje dag.

    Vårt Philips allt-i-ett-sortiment får regelbundet erkännanden och utmärkelser för sin högkvalitativa design.

    Kolla in alla våra priser här.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Precision trimming comb

    Exakt trimning i ett drag

    Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Unique OneBlade technology

    OneBlade för rena linjer och skarpa kanter

    Snabb skärenhet (6 000 gånger per minut) klarar även de allra längsta hårstråna, med en glidande beläggning och rundade kanter för att skydda huden, så att du kan styla och raka skägget behagligt. Snygga till kinderna, hakan och halsen för att forma ditt skägg exakt.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Self sharpening Stainless Steel Blades

    Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

    Trimmerns rakblad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) BeardSense Technology

    En trimmer som anpassar sig efter ditt skägg

    Trimmern läser av skäggets densitet 125 gånger per sekund och ökar effekten exakt när du behöver det för att även klippa täta, buskiga och långa skägg.

    Multigroom ROW All in One KITT Foundation & Socials Feature Image (PPL) Precision Beard styling

    Ultimat precisionstrimningsset

    Det här trimningssetet med sina många olika kammar ger 27 längdinställningar från 0,2 till 20 mm i precisionssteg om upp till 0,2 mm för en jämn trimning på både kortare och längre skäggstilar. Den smala designen på precisionstrimmerns tillbehör gör det enkelt att skapa fina detaljer runt munnen. För ett perfekt skägg kan du trimma kanterna exakt med OneBlade. Det dubbelsidiga rakbladet rakar i båda riktningarna och skyddar huden när du rakar kinderna, hakan och halsen.

    Redo när du behöver den

    Hand som håller i Philips 9000 allt-i-ett-trimmer

    Få upp till 120 minuters kraftfull trimning

    Få en kraftfull och kontinuerlig trimningsupplevelse med din Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer. Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning för en trimning.

    Philips allt-i-ett-trimmer, upp till 5 års garanti²

    Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²

    Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara trimverktyg.

    video banner

    Ultimat precision och mångsidighet

    Få mångsidighet med precision

    Få enkelt precis den look du vill ha. Det här unika setet kombinerar vår mest avancerade och hållbara trimmer med OneBlade för trimning av hela kroppen.

    Väg genom skog som visar liten miljöpåverkan

    Hållbarhet

    Utformad för att hålla länge

    Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.

    Läs mer

    Välj din Philips 9000 Series allt-i-ett-trimmer

    Utmärkelser

    iF Design Award 2025

    iF Design Award 2025

    iF DESIGN AWARD är ett av världens mest prestigefyllda designpriser. Priset har delats ut i Tyskland sedan 1954 och iF-märkningen är en tillförlitlig symbol för god design för konsumenter, varumärken och designbranschen.

    All-in-One Trimmer
    Friskrivning

    ¹ Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.
    ² 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.
    * Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter
    ** Jämfört med Philips allt-i-ett-trimmer utan trimsaxen på 41 mm

