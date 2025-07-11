Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Man som rakar bröstkorgen med kroppstrimmer 7000
    459 omdömen

    Bodygroom 7000 BG7025/13 Showerproof body groomer

    Rekommenderat pris

    Den här produkten har utgått
    Se alla modeller
    Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män¹

    Nära resultat med det hudskydd du behöver

    Total kroppstrimning, säker även under bältet

    Din Philips 7000 Series kroppstrimmer gör att du enkelt kan växla mellan rakning och trimning utan att kompromissa med hudkomforten. Tack vare tekniken med huvuden som kan böjas i två riktningar anpassar rakapparaten sig efter kroppens rundningar och fångar upp även de mest envisa hårstråna.

    Möt Philips 7000 Series kroppstrimmer

    Philips 7000 Series kroppstrimmer är tillräckligt skonsam för att användas överallt och tillräckligt effektiv för att du ska kunna lita på den. Den har allt du behöver för en behaglig kroppstrimning.

    Standardproduktfoto

    Comfort

    Hudvänlig kroppstrimning

    Med patenterad klippteknik och en unikt utformad kam får du en skonsam men effektiv trimning och rakning varje gång.

    Precision

    Hudnära rakning

    Utformad för en jämn och nära rakning som tar bort hårstrån så korta som 0,2 mm.

    Bekvämlighet

    Mångsidig styling över hela kroppen

    Utformad för hela kroppen, anpassad styling, även på känsliga och intima områden.

    Användarhandbok

    Vår Philips-kroppstrimmerserie uppmärksammas nu för sin kvalitetsdesign

    Se alla priser vi har vunnit för vår Philips-kropptrimmerserie

    Särskilda trim- och rakhuvuden i en inbyggd design.

    Nu kan du trimma och raka hela kroppen nedanför halsen på ett säkert sätt med bara ett verktyg. Använd Philips Bodygroom 7000-trimmer och rakapparat för hela kroppen för att trimma med ett enda tillbehör och få ett jämnt resultat på rygg, axlar, bröst, mage, underarmar, armar, ljumskar och ben.

    Feature Image 4-D contour following shaver (BR7000 Brain ROW) - BG7025/13

    Nära och behaglig kroppsrakning med 4D-konturföljning

    Tack vare det vridbara huvudet som kan vridas i fyra riktningar kan den här justerbara rakapparaten anpassas till kroppens alla konturer för vår närmaste rakning hittills.

    Feature Image Integrated trimmer with comb (BG7000)

    Styr hårlängden med en inbyggd och justerbar trimmer

    Den inbyggda trimmern med en justerbar kam är utformad för att ge mer kraft så att den kan klippa även mycket tjockt hår. Få en naturlig look eller en närmare rakning tack vare en kam som kan justeras i fem längder från 3 till 11 mm.

    Feature Image Skin-friendly shaver (BG5000)

    Säker och behaglig rakning på ömtålig hud

    Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden mot skärsår medan du rakar dig.

    Rakning i dubbla steg för jämnt resultat på olika sorters hår

    Kroppstrimmern för män är utformad för att fånga upp korta, långa och tjocka hårstrån i ett enda drag. Rakningen i dubbla steg trimmar först längre hårstrån, vilka rakas med skärbladet för en närmare rakning.

    Redo när du behöver den

    Närbild på sladdlös kroppstrimmer 7000

    Upp till 120 minuters drifttid

    Få en kraftfull och kontinuerlig trimningsupplevelse med din Philips 7000 Series kroppstrimmer. Vårt hållbara litiumbatteri ger upp till 120 minuters driftstid med ett alternativ för 5 minuters snabbladdning för en trimning.

    Philips kroppstrimmer, 5 års garanti²

    Gjord för att hålla med upp till 5 års garanti²

    Få ultimat tillförlitlighet och prestanda med våra hållbara trimverktyg.

    video banner

    Vi presenterar mångsidig styling

    Få den behagliga och släta rakning du förtjänar

    Din kropp, precis som du vill ha den. Upptäck vad Philips 7000 Series kroppstrimmer kan göra för dig.

    Väg genom skog som visar liten miljöpåverkan

    Hållbarhet

    Utformad för att hålla länge

    Vi på Philips är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och leverera mer hållbara produkter som håller längre.

    Läs mer

    Välj din 7000 Series kroppstrimmer

    Jämför

    Utmärkelser

    iF Design Award 2025

    iF DESIGN AWARD är ett av världens mest prestigefyllda designpriser. Priset har delats ut i Tyskland sedan 1954 och iF-märkningen är en tillförlitlig symbol för god design för konsumenter, varumärken och designbranschen.

    reddot-vinnare 2025

    Red Dot är utmärkelsen för hög designkvalitet. Endast produkter som uppvisar enastående design tilldelas det eftertraktade kvalitetsmärket av den internationella juryn.

    Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?

    Hur rengör jag min Philips-trimmer?

    Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?

    Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?

    Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?

    Kundtjänst och -support

    Få hjälp med din produkt, hitta handböcker, få användbara tips och felsök problem

    CustomerSupport

    Supporthemsida

    Hitta alla supportämnen med mera

    MagnifyingGlass

    Hitta din produkt

    Sök efter modellnummer och hitta produktspecifik information

    Clippin

    Shoppa delar och tillbehör

    Hitta delar och tillbehör till produkten

    Friskrivningar

    ¹ Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.
    ² 2 års garanti + 3 års utökad garanti vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.

    Exklusiva erbjudanden, bara för dig


    En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

    Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

    Tidig tillgång till försäljning.

    Tips om hälsosam livsstil.

    *
    Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
    Vad betyder det?
    * Klicka här för att läsa om rabattvillkoren.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.