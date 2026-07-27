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Utgått

Ultinon Pro3000 SISignallampa för bil

11961U30CWB2

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För en elegant åktur ska du uppgradera till parkeringsljusen Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. De ger dagsljuseffekt och snygga så att du kan signalera säkert och med stil.
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Tåligt och skarpt LED-signalljus

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  • Typ av lampa: W5W

  • 12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt

  • Avancerat bilsystem

  • Antal lampor: 2

Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Behovet av starkt och intensivt signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips Ultinon Pro3000 LED ger dig en stark dagsljuseffekt och upp till 6 000 K för positionsljus och interiörbelysning. Din bil säger mycket om dig, så välj Philips LED-signallampor för en riktigt snygg look.

Optimerade för bättre sikt

Philips Ultinon Pro3000 LED ger jämn ljusspridning, oavsett om lamporna används som parkeringsljus, handskfacksbelysning, instrumentpanelbelysning eller bagageluckebelysning. Tack vare den breda vinkeln projiceras ljuset där du behöver det.

Enkla att installera och kompatibla med de flesta bilmodeller

Enkla att montera: Philips Ultinon Pro3000 levereras med standardsockel, så det går snabbt och enkelt att byta dem.

Tekniska specifikationer

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