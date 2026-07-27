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Utgått
11961U30CWB2
Typ av lampa: W5W
12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt
Avancerat bilsystem
Antal lampor: 2
Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Behovet av starkt och intensivt signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips Ultinon Pro3000 LED ger dig en stark dagsljuseffekt och upp till 6 000 K för positionsljus och interiörbelysning. Din bil säger mycket om dig, så välj Philips LED-signallampor för en riktigt snygg look.
Philips Ultinon Pro3000 LED ger jämn ljusspridning, oavsett om lamporna används som parkeringsljus, handskfacksbelysning, instrumentpanelbelysning eller bagageluckebelysning. Tack vare den breda vinkeln projiceras ljuset där du behöver det.
Enkla att montera: Philips Ultinon Pro3000 levereras med standardsockel, så det går snabbt och enkelt att byta dem.
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