Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Behovet av starkt och intensivt signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips Ultinon Pro3000 LED ger dig en stark dagsljuseffekt och upp till 6 000 K för positionsljus och interiörbelysning. Din bil säger mycket om dig, så välj Philips LED-signallampor för en riktigt snygg look.