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Utgått

WhiteVisionstrålkastarlampa för bil

12258WHVSM

4

| (2) Recensioner

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.<br>

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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: H1

  • 2+2-pack

  • 12 V, 55 W

  • W5W-positionslampor medföljer

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.

Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

4
2
1

20/11/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Weiß, gute Ausleuchtung

Gekauft für meinen proceed GT um den unschönen Kontrast zwischen gelblichen Hauptleuchten und den kaltweissen LED-Tagfahrlichtern zu beheben. Einbau ging 5 Minuten (Handschuhe nicht vergessen), erster Eindruck ist top! Kräftiges Weiß, Gelbstich mit bloßem Auge nicht feststellbar (per Digicam minimal zu sehen), Ausleuchtung sehr gut (60% mehr Licht jein... eher 40%). Bei Regen und Nebel sehr gut. Zur Lebensdauer kann ich noch nix sagen. Im Vergleich zu den gängigen Alternativen klar im oberen Bereich, nach meinem Empfinden aktuell Spitzenreiter.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

28/03/2015

Deutschland

Deutschland

Kurz Lebensdauer

Macht ein super helles weißes Licht muss jedoch sagen das die Lebensdauer mehr als mieserabel ist. Angegebene Lebensdauer ist lange nicht erreicht. Die Birne war ca. ein halbes Jahr verbaut und hatte ca. 400-500 Betruebsstunden maximal. Nun ist die Erste kaputt. Und zu diesem Preis ist das nicht in Ordnung. Steige jetzt auf andere Marke um. MfG

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12258WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

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