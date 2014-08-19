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Utgått

ColorVisionLila strålkastarlampa för bil

12972CVPPS2

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Få en ny stil med belysning

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H7

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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