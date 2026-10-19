Miljövänliga material som uppfyller internationella standarder

"Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment. Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarden, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på http://www.asimpleswitch.com/global/.