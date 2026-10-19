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Utgått
190S1CB/00
Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl och TrueVision förbättrar den energieffektiva skärmen 190S1 för företagsanvändning produktiviteten
48 cm (19") w S-line
Format 16:10
Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan använda till att luta, vrida och höjdjustera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.
"Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment. Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarden, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på http://www.asimpleswitch.com/global/.
Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.
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