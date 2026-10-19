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Utgått

BrillianceLCD-skärm med SmartImage

190S1CB/00

Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten

Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl och TrueVision förbättrar den energieffektiva skärmen 190S1 för företagsanvändning produktiviteten

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Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten

  • 48 cm (19") w S-line

  • Format 16:10

70 mm höjdjustering för perfekt sittställning

Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan använda till att luta, vrida och höjdjustera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.

Miljövänliga material som uppfyller internationella standarder

"Philips är fast beslutna att använda miljövänliga material i hela sitt skärmsortiment. Produkternas samtliga plast-, metall- och emballagedelar består till 100 % av återvinningsbart material. Vissa modeller består av upp till 65 % återvunnen plast. Vi följer noga RoHS-standarden, vilket säkerställer en betydlig minskning eller frånvaro av giftiga ämnen, till exempel bly. Kvicksilver i skärmar med CCFL-bakgrundsbelysning har minskats avsevärt och eliminerats helt i skärmar med LED-bakgrundsbelysning. Mer information finns på http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver garanterar mindre miljöpåverkan

Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.

Tekniska specifikationer

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