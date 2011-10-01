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Utgått
Elegant HD-skärm ger valuta för pengarna
Med elegant design, SmartContrast och SmartImage lite är 192E2 HD-skärmen ett perfekt val för alla dina behov
18,5 tum (47 cm) E-line
HD
SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.
Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.
Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov
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4.3
av 5
15
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
01/10/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control
fiorpa
18/05/2012
Italia
ottima TV peccato non sia venduta in italia
il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 222E2SB LCD monitor with SmartTouch
apalapurismaJuan
15/05/2012
España
Me encanda el diseño
Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control