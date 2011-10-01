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Utgått

LCD-skärm med pekkontroll

192E2SB/00

4.3

| (15) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Elegant HD-skärm ger valuta för pengarna

Med elegant design, SmartContrast och SmartImage lite är 192E2 HD-skärmen ett perfekt val för alla dina behov

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Elegant HD-skärm ger valuta för pengarna

  • 18,5 tum (47 cm) E-line

  • HD

SmartImage Lite för en förbättrad LCD-tittarupplevelse

SmartImage Lite är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen. Utifrån det scenario du väljer förbättrar SmartImage Lite dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning.

Moderna pekkontroller

Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga symboler som ersätter utstående knappar. Användaren kan ställa in skärmen enligt önskemål. Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring och gör att skärmen känns modern.

Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för energieffektivitet som även har anammats av andra länder. Om du köper en Energy Star-certifierad produkt kan du vara säker på att den uppfyller de senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. Nya datorskärmar från Philips är certifierade för Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 0,5 watt. Mer information finns på www.energystar.gov

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

15

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

2
1

01/10/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control

18/05/2012

Italia

Italia

ottima TV peccato non sia venduta in italia

il mod. 32PFL5806 K/02 è completo. Visione chiara e nitida, audio buono per una TV sottile, facile ed intuitivo il menu, interessante e utile l'accesso a internet peccato non poter usare una tastiera e mouse senza fili.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 222E2SB LCD monitor with SmartTouch

15/05/2012

España

España

Me encanda el diseño

Me encanta el diseño y la marca ensi..ya que es una marca que desde mi punto de vista transmite calidad y confianza. Tambien tengo un televisor vuestro...Philips TV LCD 42PFL5603D Televisor de 42" con TDT integrado con Pixel Plus HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 192E2SB LCD monitor with Touch Control

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