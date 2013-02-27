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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder, och stereohögtalare ger en förbättrad multimedieupplevelse och gör den till ett bra val!
V-line
18,5 tum/47 cm
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
4.1
av 5
15
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
MUSU123
27/02/2013
United Kingdom
Great design & performance in cheap
This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.
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Den här recensionen skrevs för 196V3LAB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB LED monitor
Stodo
17/11/2018
Deutschland
Klasse Monitor
Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.
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Den här recensionen skrevs för 226V3LAB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V3LAB LED monitor
leparadisd
11/09/2012
France
A good purchase
Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.
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Den här recensionen skrevs för 196V3LAB Moniteur LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V3LAB Moniteur LED