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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!

Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 18,5 tum/47 cm

VESA-montering ger flexibilitet

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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