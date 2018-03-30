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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!
V-line
18,5 tum/47 cm
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
vannuzzo
30/03/2018
United Kingdom
very clear picture
I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
errins
26/05/2014
United Kingdom
This monitor has great clarity
Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight
Emile139
01/08/2013
België
Satisfait
Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED