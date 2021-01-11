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Utgått

LCD-skärm

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Fina LED-bilder i livliga färger

Få livliga LED-bilder på den här Philips-skärmen. Kompakt design och VESA-fäste gör din arbetsplats flexibel – den är ett utmärkt val!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

VESA-montering ger flexibilitet

Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Tekniska specifikationer

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4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Fördelar

breed beeld, goede scherpte

Nackdelar

geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 LCD-monitor

Datum för användning 2020-01-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 LCD-monitor

Datum för användning 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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