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Utgått
Fina LED-bilder i livliga färger
Få livliga LED-bilder på den här Philips-skärmen. Kompakt design och VESA-fäste gör din arbetsplats flexibel – den är ett utmärkt val!
V-line
20 (19,5 tum 49,5 cm diag.)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Fördelar
breed beeld, goede scherpte
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 LCD-monitor
Datum för användning 2020-01-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 LCD-monitor
Datum för användning 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD
Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 203V5LSB26 Monitor LCD