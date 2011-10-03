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Utgått

LCD-skärm

220E1SB/00

4.5

| (20) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

16:9 Full HD-skärm med blank design

Upplev mer med den här Vista-förberedda skärmen med Full HD 1080p-kvalitet! 220E1 levereras med en tilltalande blank yta och lättanvända funktioner. Allt i ett prisvärt paket.

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16:9 Full HD-skärm med blank design

  • 56 cm (22") w E-line

  • 1920x1080 Full HD

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p upplösning

Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.

5 ms kort svarstid

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

Tekniska specifikationer

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4.5

av 5

20

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

An elegant design and top-quality 24" HD Monitor

I have been using the Philips 244E1SB monitor for a while now, every day of work. It has never once failed to fulfil its' features, functionality or display requirements, even with multiple inputs to compete with the use it takes. We ordered three for our small team and they have not failed to impress us or co-workers with how impressive they deal with a variety of outputs.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

31/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor!

I recently purchased this monitor and used it quite a bit in this short time. Looks and feels very good quality make. Quality of image is brilliant (I have used VGA and DVI connections - only VGA cable included - have not used HDMI yet). Very good response rate. Sleek design (looks a lot more expensive). Smartouch buttons are cool. Speakers are very good for everyday PC use - I suggest you use an external system if you want to listen to music. The whole monitor including base is really light. What can I say, I'm really pleased with my purchase. I hope it continues like that.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

17/07/2012

France

France

Excellent matériel

Très bon matériel. A conseiller absolument à tous les internaute pour leur usage quotidien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 241E1SB LCD monitor with SmartTouch

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