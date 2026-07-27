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Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

220S4LAB/00

Hållbar produktivitet
I Philips LED-skärm används 25 % återvunnet material och det PVC-/BFR-fria höljet är perfekt för miljövänlig produktivitet
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med energieffektiv LED-skärm

Hållbar produktivitet

  • S-line

  • 22 tum/55,9 cm

  • 1 680 x 1 050

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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