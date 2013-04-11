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Utgått
Tunn och snygg LED-skärm med naturliga färger
Med en tunn och snygg design är den här nya generationens 221EL2 Full HD LED-skärm med SmartContrast och SmartImage Lite det perfekta valet för alla behov
54,6 cm/21,5" E-line
Full HD
ny serie Philips-bildskärmar har den nya generationens senaste Slim CCFL eller LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara bildskärmarna estetiskt tilltalande, de sparar också utrymme på skrivbordet!
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden som går att få.
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4.3
av 5
60
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
WrinklyRocker
24/07/2012
United Kingdom
Smart Monitor
Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch