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Utgått
Tillförlitlig och nödvändig
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten.
S-line
22 (visningsyta om 21,5 tum)
1920 x 1080 (Full HD)
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.
4.8
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Verifierad köpare
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum för användning 2020-12-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum för användning 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Fördelar
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum för användning 2020-12-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor
Datum för användning 2020-12-01
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Verifierad köpare
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB Monitor LCD
Datum för användning 2019-11-23
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB Monitor LCD
Datum för användning 2019-11-23
Svarstidsvärde lika med SmartResponse
EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.
Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.