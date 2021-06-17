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Utgått

LCD-skärm

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillförlitlig och nödvändig

Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten.

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Tillförlitlig och nödvändig

  • S-line

  • 22 (visningsyta om 21,5 tum)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Mindre trötta ögon med flickerfree-teknik

Den metod som används för att reglera ljusstyrka i bakgrundsbelysta LED-skärmar gör att en del användare ser flimmer på skärmen, vilket är tröttande för ögonen. I Philips flickerfree-teknik används en ny lösning för att reglera ljusstyrkan, minska flimret och ge en behagligare upplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum för användning 2020-12-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum för användning 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Fördelar

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum för användning 2020-12-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum för användning 2020-12-01

23/12/2020

Italia

Italia

Verifierad köpare

MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI

CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB Monitor LCD

Datum för användning 2019-11-23

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221S8LDAB Monitor LCD

Datum för användning 2019-11-23

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse

  2. EPEAT-betyget är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till https://www.epeat.net/ om du vill se registreringsstatus för ditt land.

  3. Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.