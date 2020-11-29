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Utgått
Digital Full HD-TV-skärm i snygg förpackning
Upplev fantastiska multimedieprestanda med den här elegant blanka och enastående Full HD 1080p-skärmen med digital kanalväljare för TV! 221T1 tar hemunderhållningen till nya höjder, tack vare HDMI- och AV-ingångar och kraftfullt ljud!
55 cm (21,5") w T-line
1920x1080 Full HD
Med HDTV kan du titta på TV i HD med bästa bild- och ljudkvalitet utan att du behöver någon extra digitaldekoder. Tack vare den inbyggda DVBT-mottagaren som hanterar toppmoderna MPEG-4-format kan du nu ta emot och titta på HDTV-program och annat rikt multimedieinnehåll med digital kvalitet
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
4.0
av 5
16
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Capsael
29/11/2020
España
Sonido espectacular e imagen muy bien
Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".
Fördelar
Sonido, entradas... recepcion de señal
Nackdelar
de verdad: NADA
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum för användning 2019-11-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Datum för användning 2019-11-29
Arnold1990
15/12/2013
Nederland
Top TV
Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Kass
15/05/2012
España
Fiabilidad de una marca
Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner