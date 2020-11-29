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Utgått

LCD-skärm med digital TV-kanalväljare

221T1SB/00

4

| (16) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Digital Full HD-TV-skärm i snygg förpackning

Upplev fantastiska multimedieprestanda med den här elegant blanka och enastående Full HD 1080p-skärmen med digital kanalväljare för TV! 221T1 tar hemunderhållningen till nya höjder, tack vare HDMI- och AV-ingångar och kraftfullt ljud!

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Digital Full HD-TV-skärm i snygg förpackning

  • 55 cm (21,5") w T-line

  • 1920x1080 Full HD

MPEG4 HDTV-mottagning via DVBT-mottagare

Med HDTV kan du titta på TV i HD med bästa bild- och ljudkvalitet utan att du behöver någon extra digitaldekoder. Tack vare den inbyggda DVBT-mottagaren som hanterar toppmoderna MPEG-4-format kan du nu ta emot och titta på HDTV-program och annat rikt multimedieinnehåll med digital kvalitet

Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

HDMI-klar för en multimediaupplevelse med toppkvalitet

HDMI-klar för en multimediaupplevelse med toppkvalitet

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

16

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

1

29/11/2020

España

España

Sonido espectacular e imagen muy bien

Compre de segunda mano y estoy sorprendido: trabajo en casa y uso como monitor y despues como tele. Funciona con mi PC sobre coneccion VGA y con mi Mac por cable mini-displayport a la entrada HDMI . Ambos muy bien aunque el VGA es un poco mas nitido. Y el sonido es una maravilla. No hace falta "cine en cas".

Fördelar

Sonido, entradas... recepcion de señal

Nackdelar

de verdad: NADA

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum för användning 2019-11-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Datum för användning 2019-11-29

15/12/2013

Nederland

Nederland

Top TV

Deze TV geeft een haarscherp beeld. Gemakkelijk te bedienen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 201T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

España

España

Fiabilidad de una marca

Creo que fue mi padre quien me inculcó valorar la diferencia y la calidad, y ahora que mi profesión se basa en la imagen no sabe cuánto se lo agradezco. Tengo una Philips match line de las primeras que salieron y siempre me ha llamado la atención su nitidez y colores vivos, su diseño espectacular, sobrio y elegante.. La fiabilidad de una marca que nunca me ha defraudado, siempre a la vanguardia!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221T1SB LCD Monitor with Digital TV tuner

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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