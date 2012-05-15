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Utgått
221TE2LB/00
Upplev fantastisk TV-visning på din LED-skärm
Se fantastiska TV-program med din LED-TV-skärm. Med sin kombination av HDMI-ingång, stereoljud och moderna pekkontroller är 221TE2L redo att underhålla dig!
T-line
21,5-tums (54,6 cm)
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.
3.5
av 5
25
Recensioner
EMP1967
15/05/2012
Italia
Porta Usb
Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
senianet
15/05/2012
España
Es muy buen producto
El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
JUMI
08/05/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist Super
Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner