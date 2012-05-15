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Utgått

LED-skärm med digital TV-kanalväljare

221TE2LB/00

3.5

| (25) Recensioner

Upplev fantastisk TV-visning på din LED-skärm

Se fantastiska TV-program med din LED-TV-skärm. Med sin kombination av HDMI-ingång, stereoljud och moderna pekkontroller är 221TE2L redo att underhålla dig!

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Upplev fantastisk TV-visning på din LED-skärm

  • T-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Incredible Surround för förbättrat ljud

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

25

Recensioner

15/05/2012

Italia

Italia

Porta Usb

Peccato che la porta usb si solo per gli aggiornamenti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

15/05/2012

España

España

Es muy buen producto

El diseño es muy bonito y es un monitor elegante a parte de muy buena calidad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist Super

Wir sind mit dem Monitor sehr zufrieden.Das Produkt ist sehr zu Empfehlen.Die Bildschärfe ist Super.Fernsehen macht hier Spaß.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE2LB LED monitor with Digital TV tuner

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