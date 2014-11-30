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  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
  • Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

221TE4LB/00

3.7
| (26) Recensioner
Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD
Upplev utmärkta multimedieprestanda på Philips Motivo-skärm med Full HD. Tillsammans med digital TV-mottagare, HDMI-ingång och kraftfullt ljud är den ett mycket bra val.
Visa alla fördelar

och DTV-mottagare

Fantastisk TV-underhållning på din LED-skärm med Full HD

  • Motivo

  • 21,5-tums (54,6 cm)

  • Full HD-skärm

LED-teknik för verklighetstrogna färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Inbyggd digital TV-mottagare för att visa TV på datorskärmen

En digital TV-mottagare som är inbyggd i skärmen tar emot och visar TV-signaler från olika källor i hög kvalitet.

Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Full HD LCD-skärm med 1920 x 1080p upplösning

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

26

Recensioner

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

20/08/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

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