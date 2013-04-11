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Utgått
Elegant HDMI LED-skärm för Full HD-underhållning
Den här eleganta HDMI LED-multimedieskärmen 224E2 med Full HD och snygga SmartTouch-kontroller är redo att låta dig uppslukas av spelens och filmens värld
54,6 cm/21,5" E-line
Full HD
En tunn, elegant design som passar inredningen i alla rum.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
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4.3
av 5
60
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
graysongreen
11/04/2013
United Kingdom
Great value monitor with everything you need
I use this monitor every working day and it has transformed my daily routine by providing an easy to use, crystal-clear worktop. I also use it for movies and tv catch-up so all in all it is excellent value.
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Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
LESBIGBO
09/04/2013
United Kingdom
spledid picture qualit
Hi HAVE FOUND THIS MONITOR DO GOOD I NO LONGER WATCH MOVIES ON THE LARGER TV WATCH ON HERE INSTEAD aLSO HAVE STARTED ONLINE GAMING SO MUCH BETTER
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Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 244EL2SB LED monitor with HDMI
WrinklyRocker
24/07/2012
United Kingdom
Smart Monitor
Nice sleek smooth design, Great picture, Simply the bestist monitor I've ever owned or used.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch