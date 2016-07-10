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Utgått

BrillianceLCD-skärm

225B1CS/00

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Spara in på elräkningen med världens första PowerSensor-skärm

Den gröna skärmen Philips 225B med revolutionerande PowerSensor-teknik känner av användarnärvaro och justerar energikonsumtionen därefter, vilket reducerar strömåtgången med upp till 70 %.

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Spara in på elräkningen med världens första PowerSensor-skärm

  • 56 cm (22") w B-line

  • Format 16:10

EPEAT Silver garanterar mindre miljöpåverkan

Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.

Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningsvinkeln

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/07/2016

España

España

excelente

Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto nella sua categoria

Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio

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