Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Spara in på elräkningen med världens första PowerSensor-skärm
Den gröna skärmen Philips 225B med revolutionerande PowerSensor-teknik känner av användarnärvaro och justerar energikonsumtionen därefter, vilket reducerar strömåtgången med upp till 70 %.
56 cm (22") w B-line
Format 16:10
Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.
Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
juanxpresspro
10/07/2016
España
excelente
Excelente imagen 1900*1200 coloresmuy reales y su cnectividad es muy buena dvi, vga y usb excelente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
TheSpawn1974
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto nella sua categoria
Il monitor 240B1CS si presenta ben imballato e con tutta la necessaria dotazione di cavi (DVI, VGA, power cord e cavo audio). Il design esterno è molto gradevole. L'assemblaggio è ottimo e realizzato con buoni materiali plastici. I tasti funzione per le regolazioni sono posti sul lato frontali e quindi ben accessibili dall'utente. Il menu di regolazione è completo e offre tutte le regolazioni di colore per l'utente consumer. La qualità delle immagini fisse è buona; il comportamento nelle immagini in movimento è discreto. In definitiva un ottimo oggetto considerando soprattutto il suo prezzo e il target di utilizzo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B1CS LCD monitor with Ergo base, USB, Audio