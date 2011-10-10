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Utgått

BrillianceLCD-skärm med PowerSensor

225P2ES/00

4.8

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Världens första PowerSensor-skärm sparar energi

Miljövänlig, EPEAT Gold-certifierad Philips 225P2-skärm för företag med intelligent PowerSensor som känner av användarens närvaro och justerar strömförbrukningen, vilket sänker elräkningen med upp till 80 %!

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Världens första PowerSensor-skärm sparar energi

  • 22-tums (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

SmartPower: Upp till 50 % energibesparing

SmartPower är en AI-teknik (artificiell intelligens) som dynamiskt analyserar innehållet på skärmen i syfte att spara ström. Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna

130 mm höjdjustering för perfekt sittställning

Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan luta, vrida och svänga i 90 grader. Användaren kan göra personliga inställningar av skärmen och få maximal komfort.

Inbyggt stereoljud för multimediaupplevelser

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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