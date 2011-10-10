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Utgått
Världens första PowerSensor-skärm sparar energi
Miljövänlig, EPEAT Gold-certifierad Philips 225P2-skärm för företag med intelligent PowerSensor som känner av användarens närvaro och justerar strömförbrukningen, vilket sänker elräkningen med upp till 80 %!
22-tums (55,9 cm) P-line
WSXGA+
SmartPower är en AI-teknik (artificiell intelligens) som dynamiskt analyserar innehållet på skärmen i syfte att spara ström. Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna
Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan luta, vrida och svänga i 90 grader. Användaren kan göra personliga inställningar av skärmen och få maximal komfort.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
4.8
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor