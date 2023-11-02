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Utgått
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har stereohögtalare och SmartControl Lite och är ett utmärkt val!
V-line
21,5-tums (54,6 cm)
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.
4.1
av 5
23
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Datum för användning 2021-11-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Datum för användning 2021-11-02
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight