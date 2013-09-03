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Utgått
IPS-skärm med PowerSensor och hög kapacitet
Upplev fantastiska LED-bilder på den här IPS-skärmen med bred synfältsvinkel. Med elegant design, genomskinlig blå infattning, HDMI och innovativ PowerSensor som känner av din närvaro och sparar upp till 80 % på elräkningen är det här ett smart grönt val
E-line
21,5-tums (54,6 cm)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
4.6
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
cla63
03/09/2013
Italia
ottimo schermo di qualità elevata
Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E3QPHSU IPS LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 227E3QPHSU IPS LED monitor
SAINEY6
26/07/2013
Nederland
Zeer goed
Deze monitor is aan te bevelen en werkt zeer prettig en energie besparend . Ik ben zeer tevreden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
VincentP
14/01/2013
France
Ecran au TOP
J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight