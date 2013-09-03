ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Primär bild

Utgått

IPS LED-skärm

227E3QPHSU/00

4.6

| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

IPS-skärm med PowerSensor och hög kapacitet

Upplev fantastiska LED-bilder på den här IPS-skärmen med bred synfältsvinkel. Med elegant design, genomskinlig blå infattning, HDMI och innovativ PowerSensor som känner av din närvaro och sparar upp till 80 % på elräkningen är det här ett smart grönt val

Visa alla fördelar

sänker elräkningen

IPS-skärm med PowerSensor och hög kapacitet

  • E-line

  • 21,5-tums (54,6 cm)

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

SmartContrast 20 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.

16:9 Full HD-skärm för bästa tittarupplevelse

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/09/2013

Italia

Italia

ottimo schermo di qualità elevata

Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E3QPHSU IPS LED monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 227E3QPHSU IPS LED monitor

26/07/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Deze monitor is aan te bevelen en werkt zeer prettig en energie besparend . Ik ben zeer tevreden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

14/01/2013

France

France

Ecran au TOP

J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.