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Utgått
22PFT4000/12
Tunn LED-TV med Full HD
Allt du behöver i ett kompakt utförande: Philips tunna LED-TV med Digital Crystal Clear i 4000-serien. Njut av levande bilder, klart ljud och nya funktioner som extra USB- och HDMI-portar. Det perfekta valet för alla rum i huset.
56 cm (22")
LED-TV med Full HD
DVB-T/T2/C
Elegant, kompakt och lätt. Med TV:n med liten skärm tittar du på favoritprogrammen medan du lagar mat, håller koll på nyheterna medan du arbetar i garaget och tittar på sport ute i trädgården. Det här är TV:n för dig som vill bära med dig det roliga.
Traditionella TV-apparater har en infattning som löper runt TV:n som en ram. Vår ultratunna panel är modern och tunn, så att bilden blir huvudsaken.
Philips skapade Digital Crystal Clear för dig som vill se naturliga bilder från valfri källa. Oavsett om du vill titta på en serie, nyheterna eller filmklipp med vännerna får du optimal kontrast, färg och skärpa.
3.3
av 5
56
Recensioner
Arvinp
13/01/2016
Danmark
Produktet er OK
Der mangler en forklaring på alle knapperne på fjernbetjenningen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Olemand
25/10/2015
Danmark
Verifierad köpare
Fantastisk barbering med skum
Bedste el-maskine jeg har haft. Super barbering med barberskum. Kan stærkt anbefales.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 Tyndt Full HD LED-TV
B61b4120
22/06/2017
Italia
Verifierad köpare
Il tv di mamma
Ottimo prodotto in tutta la sua funsionalita e nel prezzo.
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Den här recensionen skrevs för 4000 series 22PFT4000 TV LED sottile Full HD
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.