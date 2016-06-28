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Utgått

BrillianceLCD-skärm

230C1HSB/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ultimat HDMI LCD-skärm för multimedieupplevelser i Full-HD

Upplev fantastiska prestanda med den här elegant blanka och enastående Full HD 1080p-skärmen! Låt dig uppslukas av multimedieupplevelsen med suveräna funktioner som HDMI-ingång, kraftfullt framåtriktat stereoljud, USB-port och 2 ms svarstid.

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Ultimat HDMI LCD-skärm för multimedieupplevelser i Full-HD

  • 58 cm (23") w C-line

  • Full HD

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format

Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för att matcha skärmens bildförhållande med innehållet när du arbetar med breda dokument utan att du behöver bläddra eller för att titta på widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.

TrueVision: Skärmprestanda i labbkvalitet

TrueVision är en branschledande test- och algoritmteknik från Philips för bildskärmsjustering och finjustering, en omfattande process som garanterar ultimata skärmprestanda i enlighet med en standard som är fyra gånger strängare än Microsofts Vista-krav för varenda bildskärm som lämnar fabriken – inte bara några granskningsexemplar. Endast Philips går så här långt för att leverera den här höga nivån av färgåtergivning och skärmkvalitet i alla nya bildskärmar.

USB-port för en förbättrad multimedieupplevelse

USB är ett standardprotokoll för att ansluta datorer och kringutrustning. Eftersom det ger hög hastighet till låg kostnad har USB blivit den populäraste metoden för att ansluta kringutrustning till en dator. En port som är placerad på en bildskärm, mitt i blickfånget, ger enkel och bekväm åtkomst till höghastighetsanslutning för USB-enheter. (Stöd för USB 2.0 beror på datorns USB-konfiguration. När bildskärmen är ansluten till en dator som stöder USB 2.0 är den kompatibel med USB 2.0)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

28/06/2016

España

España

Este producto posee unas características excelentes

Este producto posee unas características excelentes y lo volveré a comprar, lo intenté comprar de nuevo pero la tienda a pesar de ser un gran cadena de distribución no lo tenían en existencias.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 230C1HSB LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 230C1HSB LCD monitor

23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima apparaat

Zowel de 9000 TV als de Fidelio HTL9100 presteren naar verwachting. Ik ben wel blij dat de Philips vakman, Wakkermans uit Beesd, alles heeft aangesloten. Het is toch een hele wirwar geworden van HDMI, Optical, UTP. Ook over de KPN glasvezel ben ik zeer tevreden. Het is een mooie set geworden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 230C1HSB LCD monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 230C1HSB LCD monitor

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