Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
B-line
23 tum (58,4 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
comina67
25/04/2013
Suisse
qualité prix exellent
Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED