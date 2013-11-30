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  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign
  • Hållbar skärm med miljödesign

Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

231P4QPYES/00

2.8
| (4) Recensioner
Hållbar skärm med miljödesign
I Philips PowerSensor IPS LED-skärm används 65 % återvunnen plast, och det PVC- och BFR-fria höljet ger både miljöanpassning och produktivitet
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och PowerSensor sänker elräkningen

Hållbar skärm med miljödesign

  • P-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • IPS-skärm med Full HD

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

Med PowerSensor sparar du upp till 80 % av energikostnaderna

PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

DisplayPort ger ljud och bild via en enda, lång kabel

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

4

Recensioner

5
3

30/11/2013

France

France

son déplorable

Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED

16/04/2013

Suisse

Suisse

Rundum top

Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

03/04/2014

France

France

Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.

Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor

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