ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm
  • Världens första ErgoSensor-skärm

Utgått

BrillianceLCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

231P4QRYES/00

Världens första ErgoSensor-skärm
Den innovativa ErgoSensor-skärmen från Philips är världens första intelligenta skärm som kan ge dig råd om hur du ska sitta på ett ergonomiskt sätt vid datorskärmen
Visa alla fördelar

för en sund och produktiv arbetsplats

Världens första ErgoSensor-skärm

  • P-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • Full HD-skärm

ErgoSensor för ett hälsosammare arbetssätt

På Philips är vi fast beslutna att arbetet ska vara anpassat efter människorna, och inte tvärtom. För att hjälpa till att skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö har Philips utvecklat "ErgoSensor", världens första innovativa teknik som känner av och mäter användarens beteende. ErgoSensor är inbyggt i skärmen och ger användaren råd om ergonomi vid datorn och feedback om korrigeringar för optimalt tittaravstånd, ergonomisk nackvinkel och tidspauser. Dessutom minskas energiförbrukningen med upp till 80 % genom att skärmen stängs av när användaren inte är närvarande.

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst – till och med i 90-gradigt svängläge! Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.

DisplayPort ger ljud och bild via en enda, lång kabel

DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.