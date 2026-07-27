ErgoSensor för ett hälsosammare arbetssätt

På Philips är vi fast beslutna att arbetet ska vara anpassat efter människorna, och inte tvärtom. För att hjälpa till att skapa en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö har Philips utvecklat "ErgoSensor", världens första innovativa teknik som känner av och mäter användarens beteende. ErgoSensor är inbyggt i skärmen och ger användaren råd om ergonomi vid datorn och feedback om korrigeringar för optimalt tittaravstånd, ergonomisk nackvinkel och tidspauser. Dessutom minskas energiförbrukningen med upp till 80 % genom att skärmen stängs av när användaren inte är närvarande.