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Utgått
231TE4LB/00
Motivo
23 tum (58,4 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
En digital TV-mottagare som är inbyggd i skärmen tar emot och visar TV-signaler från olika källor i hög kvalitet.
Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera med den här mycket högre signalkvaliteten och -upplösningen. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger.
3.7
av 5
26
Recensioner
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Verifierad köpare
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Δημήτρης64
20/08/2019
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) ΠΑΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 221TE4LB Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED