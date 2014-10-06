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Utgått
234E5QHAW/00
Levande bilder med AH-IPS-skärm
Med den här snygga Philips-skärmen med ultratunn infattning och AH-IPS-teknik får du fina, levande färgbilder. Du kan ansluta skärmen till din smarttelefon via Mobile HD Link.
Ultratunn infattning
23 tum (58,4 cm)
MHL
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
3.7
av 5
12
Recensioner
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Verifierad köpare
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
goes
20/07/2015
Suisse
Verifierad köpare
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.