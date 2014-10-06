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Utgått

LCD-skärm med SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Recensioner

Levande bilder med AH-IPS-skärm

Med den här snygga Philips-skärmen med ultratunn infattning och AH-IPS-teknik får du fina, levande färgbilder. Du kan ansluta skärmen till din smarttelefon via Mobile HD Link.

Visa alla fördelar

med ultratunn infattning och MHL-teknik

Levande bilder med AH-IPS-skärm

  • Ultratunn infattning

  • 23 tum (58,4 cm)

  • MHL

Med en MHL-kabel (tillval) kan du spela upp HD-video och -ljud

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

12

Recensioner

1

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

20/07/2015

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

  2. Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion

  3. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.