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  • Upplev 3D-spel på den stora skärmen
  • Upplev 3D-spel på den stora skärmen

Utgått

3D LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

236G3DHSB/00

4.7
| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Upplev 3D-spel på den stora skärmen
Låt dig uppslukas av 3D-spel på Philips 236 G LED-skärm. Med en stor skärm, flimmerfria 3D-glasögon och flera HDMI-ingångar blir det ännu mer spännande att spela!
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Upplev 3D-spel på den stora skärmen

  • G-line

  • 23 tum (58,4 cm)

  • 3D, FPR-glasögon

Easy 3D för en flimmerfri spelupplevelse

Med Easy 3D får du behagliga 3D-upplevelser i många timmar tack vare flimmerfria prestanda med minimala spökbildseffekter. De kompatibla 3D-glasögonen är lätta och kräver inga batterier. Du kan enkelt ta del av 3D hemma idag!

Flimmerfria 3D-glasögon för enkel visning

Njut av underhållning med de lätta och lättanvända polariserade 3D-glasögonen. De här flimmerfria 3D-glasögonen är inte bara lätta att byta och underhålla, utan de har även ett överkomligt pris så att hela familjen äntligen kan skaffa egna glasögon. Eftersom det inte finns några batterier eller kablar har du nu äntligen friheten att njuta så länge du vill.

Förvandla 2D till 3D med direktknappsåtkomst

Förvandla din 2D-samling till 3D med en enda knapptryckning! Den här funktionen, som är lättåtkomlig via en snabbtangent på ramen, kommer att ge din favoritsamling med 2D-spel, -filmer och -videor ett ansiktslyft till 3D.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/09/2013

Italia

Italia

Prodotto eccellente e molto affidabile

Monitor affidabile e molto performante. Il display consente una visione molto precisa e dettagliata delle immagini, con contorni perfetti, senza sbavature o colori fuori registro. Impeccabile la visione 3D e l'HD a 1920x1080 con le porte HDMI. Nella confezione d'acquisto erano compresi gli occhiali attivi 3D G-line, che non hanno bisogno di presentazione, per la loro resa e precisione. Un prodotto, insomma, nella piena tradizione Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

23/04/2013

France

France

Bon produit à condition .... !

La Société "Philips" fournit avec cet écran un logiciel pour utiliser la 3D. Il serait bon et logique, que le SAV connaisse ce logiciel. Ne trouvant pas de solution et pensant que mon écran était en panne, , la Société "Philips" a procédé à un échange (logistique parfaite). Ayant le même problème avec ce nouvel écran, j'ai donc contacté la Société "Tridef" qui m'a donné la solution. Problème résolu, maintenant c'est un écran EXCELLENT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

16/04/2013

Italia

Italia

ottimo

Un ottimo prodotto e facile da configurare sono molto soddisfatto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236G3DHSB Monitor LCD 3D, retroilluminazione LED

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Om du upplever obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder.

  2. Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år.

  3. Lär dig mer om 3D och hälsa genom att läsa användarhandboken noggrant

  4. Besök www.philips.com/support för ytterligare information om VGA-kort och annat som krävs för att använda 3D.