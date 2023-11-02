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Utgått
V-line
23 tum (58,4 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och sociala program med stereoljud. De inbyggda högtalarna låter inte bara fantastiskt – de hjälper dig också att bli av med kabeltrassel och sparar värdefullt skrivbordutrymme.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
4.1
av 5
23
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LAB LCD monitor with LED backlight