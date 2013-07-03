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  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga, blanka skärmen. Den har både HDMI- och stereohögtalare och är ett utmärkt val!
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med stereohögtalare

Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 23 tum (58,4 cm)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Mäktigt ljud med högtalare på 2 x 2 W RMS

Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och sociala program med stereoljud. De inbyggda högtalarna låter inte bara fantastiskt – de hjälper dig också att bli av med kabeltrassel och sparar värdefullt skrivbordutrymme.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

09/09/2013

Italia

Italia

E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.

Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED

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