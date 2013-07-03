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Utgått
V-line
23 tum (58,4 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och sociala program med stereoljud. De inbyggda högtalarna låter inte bara fantastiskt – de hjälper dig också att bli av med kabeltrassel och sparar värdefullt skrivbordutrymme.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
4.3
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
rem47
03/07/2013
France
trés bon écran mais il y a des mais
Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Alfredo
23/04/2013
Deutschland
top gerät
Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
ingvitale56
09/09/2013
Italia
E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.
Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED