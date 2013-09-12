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Utgått
V-line
23 tum (58,4 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
4.3
av 5
12
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED