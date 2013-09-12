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  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
  • Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

236V4LSB/00

4.3
| (12) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger
Upplev levande LED-bilder med den här snygga och blanka skärmen. Utrustad med SmartControl Lite. Ett utmärkt val!
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Upplev fantastiska LED-bilder med levande färger

  • V-line

  • 23 tum (58,4 cm)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

12

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3
1

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

02/09/2013

Italia

Italia

Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.

Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED

29/07/2013

France

France

Excellente qualité d'image.

Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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