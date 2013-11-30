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Utgått
241P4QPYES/00
P-line
24 tum (61 cm)
AMVA-skärm med Full HD
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
2.8
av 5
4
Recensioner
gquent
30/11/2013
France
son déplorable
Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
ScreenMaster
16/04/2013
Suisse
Rundum top
Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Jacky75005
03/04/2014
France
Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.
Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor
Svarstidsvärde lika med SmartResponse