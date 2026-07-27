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Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

241S4LSS/00

Hållbar produktivitet
I Philips LED-skärm används 25 % återvunnet material och det PVC-/BFR-fria höljet är perfekt för miljövänlig produktivitet
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med energieffektiv LED-skärm

Hållbar produktivitet

  • S-line

  • 24 tum

  • Full HD-skärm

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

SmartContrast ger förbättrade fylliga svarta detaljer

SmartContrast ger förbättrade fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.