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Utgått
242G5DJEB/00
144 Hz
24 tum (61 cm)
Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner
MHL (Mobile High Definition Link) är ett mobilt ljud-/videogränssnitt för direkt anslutning av mobiltelefoner och andra bärbara enheter till högupplösta skärmar. Med en MHL-kabel (tillval) kan du ansluta din MHL-kompatibla mobila enhet till den här stora Philips MHL-skärmen och se dina HD-videoklipp få liv med fullt digitalt ljud. Förutom att njuta av dina mobila spel, foton, filmer och andra appar på storbild kan du samtidigt ladda din mobila enhet så att du aldrig får slut på ström under användning.
Philips nya spelskärm har OSD med snabbåtkomst specialanpassat för spelare, vilket ger dig flera olika alternativ. ”FPS”-läget (förstapersonsskjutare) förbättrar mörka detaljer i spel så att du kan se dolda objekt i mörka partier. ”Racing”-läget anpassar skärmen med snabb svarstid, High color-grafik och bildjusteringar. ”RTS”-läget (realtidsstrategi) har ett särskilt SmartFrame-läge som gör att du kan fokusera på vissa ytor och justera storlek och bild. Med Gamer 1 och Gamer 2 (spelare 1 och spelare 2) kan du göra personliga inställningar utifrån olika spel för bästa möjliga prestanda.
3.7
av 5
3
Recensioner
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Den här Philips-skärmen klarar uppdateringshastigheter på upp till 144 Hz tack vare DVI- och DisplayPort-anslutningen med Dual-link. Se till att ditt grafikkort klarar en uppdateringshastighet på 144 Hz och är uppdaterat med den senaste drivrutinen.
Om du har frågor om 144 Hz-prestanda kan du vända dig direkt till butiken där du köpte ditt grafikkort.
Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.
Standby-/av-läget för ErP:s lågenergiläge är inte tillgängligt för MHL-enhetens laddningsfunktion
Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera