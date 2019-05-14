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Utgått

LCD-skärm

243V5QSBA/01

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Fina LED-bilder i livliga färger

Upplev levande LED-bilder på den här Philips-skärmen. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder och gör den till ett självklart val!

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Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 23,6-tums/59,9 cm

MVA-skärm för breda synfältsvinklar och djup kontrast

MVA-skärm för breda synfältsvinklar och djup kontrast

Philips MVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra intensiv och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra bred betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

16:9 Full HD-skärm för skarpa, detaljerade bilder

Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast för fylliga svarta detaljer

SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.

Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V5QSBA Οθόνη LCD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V5QSBA Οθόνη LCD

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  1. Smart svarstid är det optimala värdet från antingen GtG- eller GtG (BW)-tester.