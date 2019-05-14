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Utgått
Fina LED-bilder i livliga färger
Upplev levande LED-bilder på den här Philips-skärmen. Viktiga funktioner som SmartContrast ger fylliga, skarpa bilder och gör den till ett självklart val!
V-line
23,6-tums/59,9 cm
Philips MVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra intensiv och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra bred betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
SmartContrast är en teknik från Philips som analyserar det du tittar på, automatiskt justerar färgerna samt kontrollerar bakgrundsljusets intensitet så att kontrasten dynamiskt förbättras. På så sätt får du bästa möjliga digitala bilder och videor, och du drar även nytta av det när du spelar spel där mörka nyanser visas. När du väljer ekonomiläget justeras kontrasten och bakgrundsljudet finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de program du använder dagligen på kontoret samtidigt som energiförbrukningen sänks.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5QSBA Οθόνη LCD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V5QSBA Οθόνη LCD
Smart svarstid är det optimala värdet från antingen GtG- eller GtG (BW)-tester.