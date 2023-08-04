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Utgått
Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
V-line
24 (visningsyta om 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I IPS-skärmar används en avancerad teknik som ger dig ett extra brett synfält på 178/178 grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och webbsurfning, utan även för professionella program som kräver färgprecision och konstant ljusstyrka.
Bildkvalitet är viktigt. Vanliga skärmar har kvalitet, men du vill ha mer. Denna skärm har förbättrad Full HD-upplösning på 1920 x 1080 för skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameror).
4.1
av 5
81
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fördelar
nice clear screen
Nackdelar
screen goes black when moving it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2023-07-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2021-12-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2020-07-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2020-07-08
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse