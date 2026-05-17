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Utgått
Moda
23,6 tum
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik extrem nedtoningsteknik och bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och levande färger.
SmartKolor är en sofistikerad teknik för att dra ut färgerna och förbättra det visuella färgomfånget på skärmen. Med den här funktionen ökar RGB-förstärkningsnivån på skärmen så att du får fylliga, levande bilder och enastående foton och videor.
Utmärkelser
4.1
av 5
18
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
jp84
17/05/2026
United Kingdom
tank
Like previous comment, works after 15 years without a single dead pixel, never needed any repair. and it does have many work hours.... 5/5
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
dd2f
06/10/2025
United Kingdom
Unbeatable!
Still works and do what it should do - since 2011... It hasn't be broken, it hasn't need repair. It was cheap an stay solid. Worked on DSUB at the begginning - now it works on HDMI. It has only one annoying feature - the lack of physical button to control - all control "looks" like a big touchpad - looks nice but it's uncomfortable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor
toalex77
07/04/2020
Italia
Monitor eccellente
Lo posseggo ormai da quasi 10 anni, nessun problema ed è perfetto ancora come il primo giorno. Collegato da prima direttamente ad una Workstation con Linux e in seguito ad un sintoamplificatore con HDMI passante, non ha mai dato problemi di sorta. Certo, non possiede uscite USB e l'audio non è il suo forte, ma non era questo quello che cercavo in questo monitor quando l'ho acquistato. A 10 anni di distanza dal suo acquisto direi che è invecchiato egregiamente.
Fördelar
Ottima qualità delle immagini e dei colori
Nackdelar
Mancanza di porte USB e audio scadente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248C3LHSB LED monitor