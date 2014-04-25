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Utgått
LightFrame 2™
23,6 tum
Med sin unika LightFrame-teknik har Philips byggt vidare på en lång tradition av praktisk användning av nya innovationer. LightFrame-teknik bygger på vetenskapligt bevis om att blått ljus som passerar genom ögats tredje receptor ställer om din biologiska klocka, ger dig energi och en större känsla av välbefinnande. Genom att använda särskilt framtagna och exklusiva material avger Philips LightFrame-skärmens ram ett blått ljus på en viss våglängd som gör att du blir mindre trött i ögonen och får lättare att koncentrera dig, till och med när du har suttit långa stunder framför skärmen.
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
4.4
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung