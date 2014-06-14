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Utgått
Blade 2
24 tum (61 cm)
Full HD-skärm
Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
Den nya serien skärmar från Philips har den nya generationens senaste ultratunna LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara skärmarna estetiskt tilltalande, de sparar även utrymme på skrivbordet!
5.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED