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  • Brilliance AMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning
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  • Brilliance AMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning
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Utgått

BrillianceAMVA LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

249C4QHSB/00

5
| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Enastående vacker
Den nya Blade 2-skärmen från Philips med snygg, ultratunn design och AMVA-teknik för brett synfält är redo att visa vad den går för
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Ultratunn AMVA-skärm med höga prestanda

Enastående vacker

  • Blade 2

  • 24 tum (61 cm)

  • Full HD-skärm

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

AMVA LED-skärm med bred synfältsvinkel och superhög kontrast för levande bild

Philips AMVA LED-skärm har den avancerade tekniken Multi-domain Vertical Alignment, som ger superhöga statiska kontrastförhållanden för extra levande och klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras enkelt, men den är särskilt väl lämpad för foton, surfning på nätet, filmer, spel och krävande grafik. Den optimerade tekniken för pixelhantering ger en extra vid betraktningsvinkel på 178/178 grader, vilket ger kristallklar bild även i uppställt läge i 90 grader

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Snygg, ultratunn design för en modern känsla

Den nya serien skärmar från Philips har den nya generationens senaste ultratunna LED, vilket gör dem tunnare än den föregående generationen. Den tunna designen gör inte bara skärmarna estetiskt tilltalande, de sparar även utrymme på skrivbordet!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.