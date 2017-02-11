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Utgått

5200 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

24PFS5231/12

3.8

| (106) Recensioner

Ultratunn LED-TV med Full HD

Kompakt i storlek, men stor ändå. Nu lanserar vi Philips 5200-serien med inbyggd allt-i-ett-ljudlösning, trådlös anslutning och kraftfull ljudprestanda. Så här har du aldrig upplevt små TV-modeller förut.

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Med Digital Crystal Clear

Ultratunn LED-TV med Full HD

  • 60 cm (24 tum)

  • LED-TV med Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Fantastiskt ljud från en otroligt kompakt ljudlösning

Nästa stora steg för små skärmar är här. Philips Allt-i-ett-ljudlösning är en kraftfull, inbyggd högtalarlåda som även fungerar som ett smart TV-stativ. Den har en perfekt kombinationen av högtalare som ger nytt liv till filmer, tar spelandet till en helt ny nivå och ger dig en musikupplevelse utöver det vanliga. Med trådlös anslutning kan du spela upp vad du vill – när du vill – utan krångel och med fantastiskt ljud. Dessutom ser kombinationen av vit och silver bra ut i alla rum.

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Kompakt bärbar TV: bär med dig det roliga

Elegant, kompakt och lätt. Med TV:n med liten skärm tittar du på favoritprogrammen medan du lagar mat, håller koll på nyheterna medan du arbetar i garaget och tittar på sport ute i trädgården. Det här är TV:n för dig som vill bära med dig det roliga.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

106

Recensioner

11/02/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Behändig tv med bra funktioner

Den här tv:n kan man använda på många olika sätt och det fungerar utmärkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

20/03/2018

Danmark

Danmark

Super fint lille TV

Det fungerer fint nu, efter at jeg har opdateret softwaren, også med lyd fra start, tidligere kom lyden først når der blev skiftet kanal.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

07/09/2017

Danmark

Danmark

Enkelt og kompakt

Helt enkelt, kompakt, flot billede og tilmed med god lyd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.