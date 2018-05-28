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Utgått

4000 seriesUltratunn LED-TV med Full HD

24PFT4032/12

4.1

| (12) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Ultratunn LED-TV med Full HD

Bärbar och vacker. Philips 4000 TV:n kan du ta med dig överallt. Den ultratunna konturen och rena vita ramen gör den snygg överallt.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Digital Crystal Clear

Ultratunn LED-TV med Full HD

  • 60 cm (24 tum)

  • LED-TV med Full HD

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index förbättrar varje visningselement

Picture Performance Index förbättrar varje visningselement

Picture Performance Index kombinerar Philips skärmteknik och avancerade bildbehandlingsmotorer för att förbättra bildens grundelement: skärpa, rörelse, kontrast och färg. Oavsett vilken källa som används kan du alltid njuta av knivskarpa bilder med enastående detaljrikedom och djup, de djupaste svarta tonerna, de klaraste vita tonerna och de mest livfulla strålande färgerna samt naturliga och verklighetstrogna hudtoner varje gång.

USB för multimedieuppspelning

USB för multimedieuppspelning

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

12

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3
2

28/05/2018

Sverige

Sverige

Bra funktioner

Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

28/12/2017

Sverige

Sverige

Jag kan rekommendera denna Tv

Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD

08/07/2018

Suomi

Suomi

Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma

Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  3. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  4. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

  5. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.