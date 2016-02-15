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  • Energy Label Europe B
    Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Energy Label Europe B
    Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
  • Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin

Utgått

BrillianceLCD-skärm med NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

4.8
| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin
Dominera som aldrig förr. Med Philips 27-tums 272G5DYEB spelskärm med NVIDIA G-SYNC™ slipper du stopp och fördröjningar. Du får den smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin.
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NVIDIA G-SYNC™-teknik

Smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin

  • G-line

  • 144 Hz

  • 27-tums (68,6 cm)

NVIDIA G-SYNC™ för smidig snabb spelupplevelse

NVIDIA G-SYNC™ för smidig snabb spelupplevelse

NVIDIA G-SYNC™ är den banbrytande nya skärmtekniken som ger den smidigaste och snabbaste spelupplevelsen någonsin. Den revolutionära prestandan hos G-SYNC™ uppnås genom att skärmens uppdateringshastighet synkroniseras med grafikprocessorn i en GeForce GTX-driven dator, vilket eliminerar stopp och minimerar skärmfördröjningar. Resultatet: scenerna visas direkt, föremålen är skarpare och det går supersmidigt att spela. Du får en fantastisk visuell upplevelse och klara konkurrensfördelar.

144Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

144Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

SmartResponse: 1 ms svar för snabbt spel

SmartResponse: 1 ms svar för snabbt spel

SmartResponse är en exklusiv och högeffektiv teknik från Philips som, när den är på, automatiskt anpassar svarstider efter specifika programkrav som spel och filmer som kräver snabbare svarstider för att skapa bilder utan vibrationer, fördröjningar, och spökbilder

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

15/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Wow! Value for money and great visual experience

I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

value for money

Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™

03/11/2015

Italia

Italia

Ottimo monitor

Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Kontrollera att datorns operativsystem är Windows 7 eller senare, att grafikkortet är NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU eller senare och har den senaste drivrutinen.

  2. G-Sync-läge, ULMB-läge och 3D Vision-läge finns oberoende av varandra. När ett läge aktiveras måste de andra två avaktiveras.

  3. ULMB är endast aktiverad vid 85 HZ, 100 Hz och 120 Hz. 3D Vision är endast aktiverad vid 100 Hz och 120 Hz.

  4. Mer information om NVIDIA Graphics och DisplayPort-anslutning som krävs för G-SYNC™-funktion finns på www.geforce.com/g-sync.

  5. Om du har frågor om 144 Hz-prestanda kan du vända dig direkt till butiken där du köpte ditt grafikkort.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC och 3D Vision är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS-programvara Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Utvecklad av WB Games Montreal och Splash Damage. BATMAN och alla karaktärer, deras egenskaper och relaterade element är varumärken som tillhör DC Comics Copyright 2013. Med ensamrätt.

  8. WB GAMES-LOGOTYPEN, WB SHIELD: ™ och Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)