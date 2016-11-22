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Utgått
Innovativ PowerSensor-skärm sänker elräkningen
Miljövänlig, EPEAT Gold-certifierad Philips 273P3-LED-skärm för företag med intelligent PowerSensor känner av användarens närvaro, justerar strömförbrukningen och sänker elräkningen med upp till 80 %!
P-line
27-tums (68,6 cm)
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan luta, vrida och svänga i 90 grader. Användaren kan göra personliga inställningar av skärmen och få maximal komfort.
Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.