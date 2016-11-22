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Utgått

LCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

273P3LPHEB/00

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Innovativ PowerSensor-skärm sänker elräkningen

Miljövänlig, EPEAT Gold-certifierad Philips 273P3-LED-skärm för företag med intelligent PowerSensor känner av användarens närvaro, justerar strömförbrukningen och sänker elräkningen med upp till 80 %!

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Innovativ PowerSensor-skärm sänker elräkningen

  • P-line

  • 27-tums (68,6 cm)

Med inbyggda högtalare får du ljud utan externa högtalare på skrivbordet

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Höjdjustering för perfekt sittställning

Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan luta, vrida och svänga i 90 grader. Användaren kan göra personliga inställningar av skärmen och få maximal komfort.

Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningsvinkeln

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Den här recensionen skrevs för 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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Ansvarsfriskrivningar

  1. EPEAT Gold är endast giltigt där Philips registrerar produkten. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatus för ditt land.