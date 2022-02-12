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Utgått
273V5LHAB/00
V-line
27-tums (68,6 cm)
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.
SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.
3.9
av 5
57
Recensioner
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
citoyen
06/09/2020
België
Verifierad köpare
Répond aux souhaits des plus exigeants
C'est la note que ce produit européen mérite et qui est dans la tradition de la qualiyé Philips
Fördelar
Il ne présente que cela
Nackdelar
Il faut chercher sans être certain de trouver. Il n'obéit pas à mon Chat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
benxy
03/01/2020
Österreich
Das Produkt hat eine sehr gute Auflösung
Der Monitor von Philips eignet sich sehr gut als Zweitmonitor für den Laptop.
Fördelar
ausgezeichnete Grafik
Nackdelar
wenig Einstellmöglichkeiten
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LHAB LCD-Monitor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 246V5LHAB LCD-Monitor
Svarstidsvärde lika med SmartResponse