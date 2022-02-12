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  • LCD-skärm med SmartControl Lite
    Fina LED-bilder i livliga färger
  • Fina LED-bilder i livliga färger
  • LCD-skärm med SmartControl Lite
    Fina LED-bilder i livliga färger
  • Fina LED-bilder i livliga färger

Utgått

LCD-skärm med SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Recensioner
Fina LED-bilder i livliga färger
Ta del av LED-bilder i livliga färger på den här stora Philips-skärmen. Med HDMI-ingången och stereohögtalarna är den här skärmen det perfekta valet!
Visa alla fördelar

med stereohögtalare

Fina LED-bilder i livliga färger

  • V-line

  • 27-tums (68,6 cm)

LED-teknik för levande färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Inbyggda stereohögtalare för multimedia

Ett par högkvalitativa stereohögtalare inbyggda i en bildskärm. De kan vara synligt framåtriktade eller osynligt nedåtriktade, uppåtriktade, bakåtriktade osv. beroende på modell och design.

Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite

SmartControl Lite är nästa generations programvara för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det gör att användaren kan finjustera de flesta parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-hantering osv. med musen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

57

Recensioner

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/09/2020

België

België

Verifierad köpare

Répond aux souhaits des plus exigeants

C'est la note que ce produit européen mérite et qui est dans la tradition de la qualiyé Philips

Fördelar

Il ne présente que cela

Nackdelar

Il faut chercher sans être certain de trouver. Il n'obéit pas à mon Chat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

03/01/2020

Österreich

Österreich

Das Produkt hat eine sehr gute Auflösung

Der Monitor von Philips eignet sich sehr gut als Zweitmonitor für den Laptop.

Fördelar

ausgezeichnete Grafik

Nackdelar

wenig Einstellmöglichkeiten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LHAB LCD-Monitor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 246V5LHAB LCD-Monitor

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  1. Svarstidsvärde lika med SmartResponse