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Utgått

LCD-skärm med Full HD

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Levande, skarpa bilder från kant till kant

En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.

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Levande, skarpa bilder från kant till kant

  • V-line

  • 27-tums (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA-montering ger flexibilitet

VESA-montering ger flexibilitet

SmartImage-förinställningar för att enkelt optimera bildinställningar

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

EasyRead-läge för en pappersliknande läsupplevelse

Upplev ökad komfort och bättre läsbarhet när du läser långa, textintensiva dokument. EasyRead-läget är skonsammare för ögonen eftersom skärmens färger och zoomnivåer justeras, vilket gör att det känns som om du läser på papper – direkt på den digitala skärmen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

81

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Fördelar

nice clear screen

Nackdelar

screen goes black when moving it

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2023-07-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2021-12-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2020-07-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum för användning 2020-07-08

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

  2. Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.

  3. Svarstidsvärde lika med SmartResponse