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Utgått
Levande, skarpa bilder från kant till kant
En perfekt allroundskärm med enastående bilder som sträcker sig från kant till kant, i en kompakt och tunn design som dessutom är skonsam mot ögonen.
V-line
27-tums (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, foto, film, spel, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
Upplev ökad komfort och bättre läsbarhet när du läser långa, textintensiva dokument. EasyRead-läget är skonsammare för ögonen eftersom skärmens färger och zoomnivåer justeras, vilket gör att det känns som om du läser på papper – direkt på den digitala skärmen.
4.1
av 5
81
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fördelar
nice clear screen
Nackdelar
screen goes black when moving it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2023-07-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Verifierad köpare
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2021-12-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2020-07-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum för användning 2020-07-08
Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.
Den högsta upplösningen fungerar endast för HDMI-ingång.
Svarstidsvärde lika med SmartResponse